Vorfall in Kernen: 23-Jährigen mit Messer bedroht

1 Am Bahnhof in Kernen-Rommelshausen soll ein 23-Jähriger überfallen worden sein. Foto: Chris Lederer

Zwei Männer sollen am Bahnhof in Rommelshausen einen jungen Mann bedrängt haben. Das Duo flüchtete ohne Beute, wurde dann aber von der Polizei erwischt.











Zu einem versuchten schweren Raub soll es nach Polizeiangaben am Samstagabend am Bahnhof in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) gekommen sein. Zwei Männer im Alter von 39 und 42 Jahren sollen gegen 22.50 Uhr in der Waiblinger Straße einen 23-Jährigen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Habseligkeiten genötigt haben.

Die beiden Verdächtigen befinden sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß

Die beiden Verdächtigen flüchteten ohne Beute, konnten jedoch im Zuge der Fahndung durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizeidirektion in Waiblingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs inzwischen aufgenommen.