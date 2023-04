1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Bislang unbekannte Täter haben im Allgäu in einer Kirche gewütet. Außerdem stahlen sie ein etwa 30 Zentimeter hohes Altarkreuz sowie den Stab einer Heiligenfigur. Die Polizei sucht Zeugen.















Diebstahl und Vandalismus in der Kirche: Im Allgäu haben Unbekannte ein etwa 30 Zentimeter hohes Altarkreuz aus Metall sowie den Stab einer Heiligenfigur gestohlen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem beschädigten die Täter in der katholischen Kirche Sankt Martin in Kappel bei Pfronten demnach eine Heiligenfigur und ein weiteres Kreuz und warfen eine Scheibe ein.

Es sei ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden, hieß es. Die Taten sollen zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag geschehen sein, wohl während der Öffnungszeiten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0 83 62) 9 12 30 entgegen.