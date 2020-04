1 Die Feuerwehr war schnell am Ort des Geschehens. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Jesinger Einfamilienhaus ausgerückt. Auf dem Herd vergessenes Essen hatte ein Feuer entfacht. Der Schaden beläuft sich auf circa 8000 Euro.

Jesingen - Angebranntes Essen hat am Mittwochnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Jesingen geführt. Gegen 16.10 Uhr drang Rauch aus einem Einfamilienhaus in der Kapellenstraße, worauf Zeugen die Feuerwehr verständigten. Töpfe mit Essen hatten auf den eingeschalteten Herdplatten Feuer gefangen – die Flammen hatten bereits auf das Inventar und die Rückwand am Herd übergegriffen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell gelöscht werden. In den nicht betroffenen Räumen musste lediglich gelüftet werden. Eine Bewohnerin musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Schaden auf etwa 8000 Euro.