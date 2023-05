1 Der VfB-Fan soll dem Freiburg-Fan mehrere Male auf den Kopf geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: imago/7aktuell/7aktuell.de | Marc Gruber

Der Streit zwischen zwei Fußballfans ist am Samstagabend in einem ICE bei Freiburg im Breisgau eskaliert. Dabei soll ein 32 Jahre alter VfB-Fan einem Anhänger des SC Freiburg mehrfach auf den Kopf geschlagen haben.

Wie die Bundespolizei berichtet, befanden sich beide Fans am späten Samstagabend in einem ICE auf dem Nachhauseweg von den jeweiligen Spielen ihrer Mannschaften. Während der Fahrt entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden, in dem es um die badisch-schwäbische Fußballrivalität ging. Dabei soll der VfB-Fan seinem Kontrahenten zweimal auf den Hinterkopf geschlagen haben. Als die beiden am Freiburger Hauptbahnhof ausstiegen, habe der 32-Jährige den Freiburg-Fan ein weiteres Mal mit der Hand auf den Kopf geschlagen. Danach bestieg er wieder den ICE und fuhr weiter nach Basel.

Da der Geschädigte den Mann gegenüber der verständigten Bundespolizei gut beschrieb, konnten die Beamten den Verdächtigen am Badischen Bahnhof in Basel dingfest machen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, der VfB-Fan wird sich wegen Körperverletzung verantworten müssen.