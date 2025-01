Vorfall in Hotelzimmer im SI-Centrum Stuttgart: Mann will Dienste nicht in Anspruch nehmen – Prostituierte rastet aus

Mann will Dienste nicht in Anspruch nehmen – Prostituierte rastet aus

1 Polizeibeamte nahmen die 23-Jährige fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 54-Jähriger trifft sich mit einer 23 Jahre alten Prostituierten in einem Hotel im SI-Centrum. Als er im Hotelzimmer auftaucht, will er doch nicht bleiben – die Situation eskaliert.











Link kopiert

Dieses Treffen mit einer Prostituierten endete für einen 54 Jahre alten Mann am Samstagabend in Stuttgart-Möhringen alles andere als erwartet: Weil der Mann die Dienste der 23-Jährigen doch nicht in Anspruch nehmen wollte, soll diese ihn geschlagen und mit einer Schere bedroht haben. Die Frau sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtet, lernte der 54-Jährige die junge Frau über das Internetportal ladies.de kennen, auf dem die 23-Jährige Sex gegen Bezahlung anbot. Die beiden vereinbarten ein Treffen in einem Hotel im SI-Centrum in der Plieninger Straße. Gegen 20.30 Uhr erschien der Mann in dem Hotelzimmer. Als er die 23-Jährige sah, überlegte er es sich allerdings doch anders und wollte wieder gehen.

Polizisten nehmen die Frau im Hotelzimmer fest

Die Frau bestand allerdings auf die Bezahlung und soll dabei ausgerastet sein. So habe sie den 54-Jährigen geschlagen und außerdem mit einer Schere bedroht. Daraufhin zahlte er einen Teil des vereinbarten Betrages, flüchtete und alarmierte die Polizei. Beamte konnten die 23-Jährige kurze Zeit später in dem Hotelzimmer festnehmen.

Wegen des dringenden Tatverdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit Körperverletzung und bestehender Fluchtgefahr erließ ein Haftrichter Haftbefehl und schickte die junge Frau ins Gefängnis.