Vorfall in Hochdorf

1 Rund 200 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchs in Hochdorf. Die Polizei bitte um Mithilfe (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

In Hochdorf (Kreis Esslingen) ist in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Am Freitag ist ein Wohnhaus in der Bachstraße von einem Einbrecher heimgesucht worden.

In der Zeit zwischen 16 Uhr und 20.40 Uhr kletterte der Täter über einen Balkon und stieg über ein Fenster in das Schlafzimmer ein. Auf der Suche nach Wertvollem durchwühlte er sämtliche Räume und Behältnisse und entwendete letztendlich einen Gegenstand im Wert von etwa hundert Euro, ferner entstand ein Schaden in ähnlicher Höhe.

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07021/501-0 um Zeugenhinweise.