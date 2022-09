1 Bei dem Vorfall wurden 15 Schüler verletzt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Im hessischen Idstein werden 15 Schüler durch einen Reizstoff verletzt. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort und suchen die Ursache.















In Hessen hat ein versprühter Reizstoff in einer Gesamtschule einen Großeinsatz ausgelöst. 15 Schüler wurden bei dem Vorfall in Idstein insgesamt verletzt, ein Kind sogar schwer. Die Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Rheingau-Taunus-Kreis am Donnerstag mitteilten.

Gegen Mittag wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Mehrere Kinder und Jugendliche klagten über Augen- und Atemwegsreizungen. Da die Zahl der Betroffenen stetig weiter anstieg, wurde ein Großalarm ausgelöst. Trotz Messungen konnte die Feuerwehr keine Ursache feststellen. Der Polizei wurden Proben zur Untersuchung übergeben.

Insgesamt 75 Schüler wurden notärztlich untersucht. Der Schulbetrieb wurde nach dem Vorfall für den Tag beendet. Durch Eltern, die ihre Kinder abholten, kam es zu einem größeren Verkehrsaufkommen vor der Schule und der Sperrung einer Straße. Rund 120 Rettungskräfte waren im Einsatz.