Mann hustet 68-Jährigen wohl absichtlich an und stößt ihn

Vorfall in Heidelberg

1 Die Polizei wurde zu dem Vorfall in einem Heidelberger Einkaufsmarkt gerufen. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Ein 68-Jähriger befindet sich in einem Heidelberger Einkaufsmarkt, als er von einem 30-Jährigen offenbar absichtlich angehustet wird. Der Tatverdächtige soll dem Senior daraufhin noch einen Ellenbogencheck verpasst haben.

Heidelberg - Ein 68-jähriger Mann ist am Samstagabend in einem Heidelberger Einkaufsmarkt in der Dossenheimer Landstraße von einem jüngeren Mann vermutlich absichtlich angehustet und gestoßen worden.

Nach Polizeiangaben hatte sich der ältere Herr gegen 20.30 Uhr gerade nach Waren gebückt, als ihn der 30-Jährige anhustete und ihm einen leichten Ellenbogencheck verpasste.

Der Geschädigte informierte die Polizei, die den jüngeren Mann vorläufig festnahm. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den Mann aufgenommen.