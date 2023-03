Vorfall in Geislingen an der Steige

Ein aus Stuttgart kommender Regionalzug hat am Montagabend zwei auf den Schienen befindliche Hindernisse im Kreis Göppingen überfahren. Wie die Polizei berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter am Abend offenbar zwei Verkehrsschilder auf die Schienen nahe dem Haltepunkt Geislingen-West gelegt und war anschließend in bislang unbekannte Richtung geflüchtet.

Laut Polizeibericht erkannte der Lokführer die Hindernisse gegen 21 Uhr nicht rechtzeitig und überfuhr – trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung – beide Hindernisse.

Zug hätte entgleisen können

Bei dem Vorfall wurden bisherigen Informationen zufolge keine Personen verletzt und es entstand lediglich ein kleiner Sachschaden am Zug.

Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Sachverhalt wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und andere Personen.