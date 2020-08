Heftiger Streit in Esslingen Sohn greift Vater mit Messer an

Ein 19-Jähriger hat während eines handfesten Streits am Sonntagnachmittag in Esslingen-Mettingen seinen Vater mit einem Messer angegriffen. Dabei zog sich dieser mehrere Verletzungen zu. Der Vater hatte zuvor seinen Sohn in den Schwitzkasten genommen.