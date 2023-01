Italiens Botschafter lobt Baden-Württemberg: „Starke Stütze gegen die Mafia“

Aus Sicht der neuen Regierung bleibt Deutschland Italiens Hauptpartner in Europa. Warum die Beziehungen nach Baden-Württemberg besondere Bedeutung haben und wie Italien sie vertiefen will, sagt Botschafter Armando Varricchio in diesem Interview.