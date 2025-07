Vorfall in Filderstadt: Versuchte Tötung: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

1 Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der einen 67-Jährigen schwer verletzt haben soll. Foto: picture alliance / Franziska Kraufmann

Ein 29-Jähriger soll in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen 67-Jährigen mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt haben. Gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt.











Ein Mann steht unter dem dringenden Verdacht, am vergangenen Samstagvormittag einen 67-Jährigen in Plattenhardt durch Tritte schwer verletzt zu haben. Jetzt hat die Polizei den 29-Jährigen festgenommen.

Der Verdächtige befinde sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags nun in Untersuchungshaft.

Tatverdächtiger tritt seinem Opfer in Filderstadt gegen den Kopf

Laut Polizei soll der 67-Jährige gegen 8.10 Uhr am Samstagmorgen vor einem Schaufenster in der Hohenheimer Straße in Filderstadt auf dem Boden gesessen haben, als ihm der 29-Jährige mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben soll. Kurz zuvor war es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern gekommen, da der 67-Jährige Müll auf der Straße zurückgelassen haben soll.

Mit schweren Verletzungen musste der 67-Jährige vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen, doch als diese eintraf, hatte sich der mutmaßliche Angreifer bereits entfernt. Im Zuge der Ermittlungen habe er jedoch rasch identifiziert werden können, teilt die Polizei mit.

Nach Vorfall in Filderstadt sitzt Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Der 29-Jährige wurde am Dienstag festgenommen und am Mittwoch der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie zum Motiv der Tat an.