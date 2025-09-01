Vorfall in Filderstadt: Polizei beendet Feier nach massiven Ruhestörungen – Beamte angegriffen

1 Mehrere Teilnehmende der Feier sollen Beamte beleidigt und gestoßen haben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Bei einer lauten Feier in Filderstadt (Kreis Esslingen) kam es am Sonntagabend zu mehreren Polizeieinsätzen. Dabei wurden auch Beamte verletzt.











﻿Mehrere Menschen haben am Sonntagabend in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) für einen massiven Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 20.40 Uhr war die Polizei nach Angaben eine Sprecherin wegen einer lauten privaten Feier in der Scharnhäuser Straße alarmiert worden.

Beamte hatten die Veranstalter demnach zunächst ermahnt. Wenig später, gegen 21.15 Uhr, mussten die Einsatzkräfte erneut anrücken, da die Ruhestörungen andauerten. Weil zwei Personen dabei pöbelten, sollten deren Personalien aufgenommen werden. Eine der beiden Teilnehmerinnen der Feier soll dabei eine Beamte beleidigt und weggestoßen haben.

Ein aggressiver Angehöriger, der mehrfach versucht hatte, an den Einsatzkräften vorbei zu der Frau zu gelangen, musste schließlich zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden.

Zwei Männer in Gewahrsam

Auch ein zweiter Angehöriger wurde zu Boden gebracht und vorläufig in Gewahrsam genommen. Nachdem die zweite Frau sich ebenfalls geweigert hatte, ihre Personalien anzugeben, beleidigte sie ebenfalls die Beamten, ihr Angehöriger stieß eine Polizistin nach hinten. Die Feier wurde daraufhin von der Polizei beendet und mehreren Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.