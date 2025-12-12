Vorfall in Filderstadt: Ladendiebstahl eskaliert – Detektiv bei Verfolgung verletzt

1 Der Mitarbeiter hält den Mann bis zum Polizeieintreffen fest. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Am Donnerstag flüchtet ein 48-Jähriger nach einem Diebstahl in Filderstadt und verletzt dabei einen Ladendetektiv. Der Mitarbeiter hält ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.











Link kopiert

Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt seit Donnerstag gegen einen 48-jährigen Mann wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls.

Laut bisherigen Ermittlungen der Polizei soll der Mann versucht haben, gegen 19.30 Uhr in einem Geschäft in der Volmarstraße zwei Bluetooth-Kopfhörer zu stehlen. Ein Ladendetektiv erwischt ihn allerdings bei der Tat.

Als der Angestellte den Tatverdächtigen ins Büro bat, flüchtete dieser unerwartet. Beim Versuch, den Flüchtigen festzuhalten, stürzten beide zu Boden. Der Detektiv zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der es dem 36-jährigen Angestellten gelang, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Den 48-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.