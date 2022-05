Vorfall in Filderstadt

Am Freitag um 20.40 Uhr teilte ein Anwohner der Polizei mit, dass an einer Scheune im Bereich Bei den drei Linden offensichtlich gezündelt wurde.

Die alarmierte Streife traf mehrere Jugendliche in dem Bereich an. Einer von ihnen löschte beim Anblick der Streife ein Feuer, das mit einem Grillanzünder auf einer Bank entzündet worden war. Im Verlauf der weiteren Überprüfung fanden die Beamten einen weiteren angebrannten Grillanzünder direkt an der Scheune bei einem Holzstapel – der aber noch keinen Brand ausgelöst hatte.

Aus der Gruppe räumte ein 15-Jähriger ein, den Grillanzünder an der Scheune angezündet zu haben. Nach entsprechender Belehrung wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Filderstadt hat zudem Ermittlungen wegen dem Verdacht der versuchten Brandstiftung aufgenommen.