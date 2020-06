1 Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Laut Polizei hat es einen Fehlalarm in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt gegeben. Ein Brand wurde gemeldet, jedoch haben die Einsatzkräfte kein Feuer entdeckt.

Filderstadt - Laut Polizei hat es am Donnerstagmorgen einen Fehlalarm in Filderstadt-Sielmingen gegeben, bei dem ein vermeintlicher Brand gemeldet wurde. Wie die Polizei berichtet, hat ein Anrufer um 0.40 Uhr den Notruf gewählt und ein Feuer im Dachstuhl eines Flüchtlingsheimes in der Seestraße in Filderstadt-Sielmingen gemeldet. Die Feuerwehr war laut Polizei mit einigen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Es sei aber kein Feuer gesehen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Missbrauch des Notrufes.