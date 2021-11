Unfall in Nürtingen Mehrere Autos aufgeschoben – 53.000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen (Kreis Esslingen), an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren, entstand am Freitagmorgen ein Schaden von etwa 53.000 Euro. Zwei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.