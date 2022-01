Vorfall in Filderstadt

1 Der Fahrradfahrer wurde stark alkoholisiert zum Bluttest in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein 32-jähriger hat am Samstagabend erheblichen Widerstand gegen die Polizei geleistet. Die Polizei war auf ihn aufmerksam geworden, weil er zuvor einen Fahrradunfall hatte.















Link kopiert

Filderstadt - Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und weiteren Delikten ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 32-jährigen Fahrradfahrer.

Der Mann kam nach Angaben der Polizei am Samstagabend, gegen 19:10 Uhr, in der Aicher Straße in Filderstadt mit seinem Fahrrad zu Sturz. Bei dem Sturz verletzte er sich im Gesicht. Zunächst blieb er nach dem Sturz auf dem Gehweg liegen, stand dann jedoch plötzlich auf und rannte stark blutend davon.

Verständigte Polizeibeamte konnten den Mann anhand seiner Blutspur bis in ein nahe gelegenes Wohnheim verfolgen. Aufgrund seiner Verletzungen sollte er hier durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Der Fahrradfahrer verweigerte das vehement und verhielt sich zunehmend aggressiver. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weswegen eine Blutprobe angeordnet wurde. Als der 32-jährige zum Streifenfahrzeug gebracht werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand.

Unter anderem trat er mehrmals eine Polizeibeamtin und verletzte diese leicht, so dass er auf dem Boden fixiert werden musste. Anschließend wurde er in polizeilicher Begleitung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo die Blutentnahme durchgeführt wurde.