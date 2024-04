Vorfall in Ostfildern: Besucher belästigt Bewohner von Unterkunft und wird festgenommen

1 Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam, nachdem er sich gegen die Beamten wehrte und ein Messer bei sich trug. (Symbolfoto) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 40-Jähriger wurde am Montagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) festgenommen, weil er die Bewohner einer Unterkunft für Geflüchtete belästigt und sich gegen Vollstreckungsbeamte gewehrt haben soll.











Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 40-Jährigen, der am Montagabend in der Brunnwiesenstraße in Ostfildern-Ruit vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Bewohner einer dortigen Flüchtlingsunterkunft hatte kurz vor 20 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ein Besucher der Unterkunft offenbar die Bewohner belästigt haben soll.

Vor Ort trafen die Beamten auf den verbal aggressiven 40-Jährigen, dem in der Folge ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Diesem leistete er keine Folge und versuchte stattdessen, das Zimmer eines Bewohners zu betreten. Als er von den Einsatzkräften daran gehindert wurde, schlug der 40-Jährige einen Polizisten. Der Beschuldigte wurde daraufhin zu Boden gebracht, wo er weiter um sich schlug und trat.

Unter Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung konnte der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 40-Jährige in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Zwei Polizeibeamte und eine Beamtin erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Ein im Rahmen der Durchsuchung bei dem Beschuldigten aufgefundenes Einhandmesser wurde sichergestellt. Er wird daher zudem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht