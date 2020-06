1 Der etwa 50-jährige Motorradfahrer gefährdete durch seine rücksichtslose Fahrweise in Bernhausen mehrere Passanten (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Steffen

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hat am Samstagvormittag rund um den Wochenmarkt in Filderstadt-Bernhausen mehrere Fußgänger gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.

Filderstadt-Bernhausen - Ein Motorradfahrer hat am Samstagvormittag in der Fußgängerzone in Bernhausen mehrere Fußgänger gefährdet. Wie die Polizei berichtet, war der laut Zeugenaussagen etwa 50 -Jährige gegen 9.50 Uhr mit einem grünen Motorrad der Marke Triumph verbotswidrig auf den Wochenmarkt gefahren. Nachdem er von einem Passanten darauf hingewiesen wurde, dass dies aufgrund der dort bestehenden Fußgängerzone nicht zulässig sei, setze der Biker nach einem kurzen Streitgespräch seine Fahrt rasant in Richtung Hauptstraße fort.

Um nicht angefahren zu werden, mussten mehrere Personen aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Motorradfahrers ausweichen. Das Polizeirevier Filderstadt, Telefonnummer 0711/70913, sucht nach Zeugen, denen der Motorradfahrer aufgefallen ist. Insbesondere werden Fußgänger gesucht, die durch seine Fahrweise gefährdet wurden. Die Polizei hat wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein Ermittlungsverfahren gegen den bislang unbekannten Motorradfahrer eingeleitet.