Vorfall in Filderstadt-Bernhausen: Aggressiver Imbissbesucher beißt mehrere Gäste und greift Polizisten an

Polizei in Nürtingen Betrunken am Steuer eingeschlafen – 26-Jährige parkt mitten auf der Straße

Weil ein Auto in der Nacht zum Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) offenbar mitten auf der Fahrbahn geparkt war, sahen sich Polizisten den Wagen genauer an. Dabei bemerkten sie die Fahrerin, die mit knapp zwei Promille über das Lenkrad gebeugt im Auto saß.