Vorfall in Esslinger Park: Unbekannte prügeln Betrunkenen krankenhausreif

Das Opfer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Moritz Frankenberg

Am frühen Samstagmorgen ist ein 31-jähriger Mann in einem Park in der Esslinger Innenstadt mit vier Unbekannten in Streit geraten. Diese prügeln auf ein – und flüchten anschließend.











Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in einem Park in der Esslinger Innenstadt einen 31-Jährigen krankenhausreif geprügelt. Über die Schwere seiner Verletzungen kann die Polizei noch keine Angaben machen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt, war der Mann gegen 1.50 Uhr in dem Park mit vier Personen aneinandergeraten. Die noch unbekannten Täter haben dabei auf den 31-Jährigen eingeschlagen und rannten dann davon, noch bevor die Streifenwagenbesatzungen am Ort des Geschehens eintrafen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden verlief den Angaben der Polizei zufolge ohne Erfolg.

Der Verletzte, bei dem ein vorläufiger Alkoholwert von über drei Promille festgestellt werden konnte, wurde zunächst durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen.