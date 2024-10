Vorfall in Esslingen: Unbekannter stiehlt Schmuck aus Wohnung

1 Der Täter suchte nach Wertgegenständen. Foto: /IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein Einbrecher schlägt am Mittwoch ein Fenster eines Esslinger Mehrfamilienhauses ein. Danach durchwühlt er die Wohnung und flieht unerkannt mit Schmuck als Beute. Inzwischen sind Spurensicherungsexperten am Werk.











Eine unbekannte Person ist am Mittwoch in eine Wohnung in der Betzgerstraße in Esslingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter in der Zeit zwischen 9.45 und 14.45 Uhr ein Fenster des Mehrfamilienhauses ein. Anschließend habe er die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stahl der Einbrecher Schmuck und floh unerkannt. Nun ermitteln Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei.