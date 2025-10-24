Vorfall in Esslingen: Unbekannter Mann entblößt sich vor Passantin – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Donnerstagnachmittag auf offener Straße vor einer Passantin in Esslingen entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagnachmittag in Esslingen vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau den Mann gegen 15.30 Uhr im Bereich der Sulzgrieser Straße bemerkt, wo er sich auf offener Straße unvermittelt entblößte.

Danach flüchtete er in Richtung Kornhalde. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann bislang nicht gefunden werden.

Er wird mit dunklem Teint und mit zu einer Igelfrisur geformten Rastalocken beschrieben. Bekleidet war er mit einer langen grünen Jacke und einer cognacfarbenen Stoffhose. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich unter 07 11 / 39 90 33 0 zu melden.