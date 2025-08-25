Vorfall in Esslingen: Unbekannter belästigt Fußgängerin sexuell – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner

Eine Frau ist am Montagmittag in Esslingen unterwegs, als sie einem Mann begegnet. Der berührt erst sich selbst im Schritt – und fasst dann die Frau an. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter soll am Montagmittag auf einem Fußweg zwischen dem Neckar und der Straße Entennest in Esslingen eine Frau sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 12.30 Uhr zu Fuß von der Zepellinstraße in Richtung Altbach unterwegs. Im Bereich eines dortigen Entsorgungsunternehmens kam ihr demnach ein Mann entgegen, der sich außerhalb der Kleidung im Schritt selbst berührt haben soll. Als die Fußgängerin an ihm vorbeigegangen war, soll er der Frau an das Gesäß gefasst haben.

Die Geschädigte schrie den Unbekannten laut der Polizei an. Der Mann lief in Richtung Zeppelinstraße davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann werde als etwa 30 Jahre alt und rund 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben und habe eine sportlich-athletische Statur. Er habe außerdem einen dunklen Teint, schwarzes volles Haar und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er laut der Polizei mit einer weißen, kurzen Sporthose und einem weißen, rückenfreien Oberteil. Zudem soll er einen schwarzen und einen weißen BH getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen.