1 Zwei Streifenwagenbesatzungen konnten den Mann schließlich festnehmen, ein Beamter wurde leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Esslingen hat am Sonntagmittag ein 50-Jähriger in der Pliensaustraße immer wieder Passanten angepöbelt und offenbar auch einen Gegenstand durch ein Wohnungsfenster geworfen. Als die Polizei eingreift, wehrt der Mann sich heftig.











Am Sonntagmittag musste die Polizei in der Pliensaustraße in Esslingen einen 50-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Wie ein Sprecher am Montag mitteilt, wehrte der Mann sich dabei heftig und verletzte einen Polizisten.

Zuvor soll der offensichtlich psychisch auffällige Mann Passanten angepöbelt haben und einen Gegenstand durch ein Fenster einer Wohnung geworfen haben. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann dann am Roßmarkt an. Der 50-Jährige flüchtete jedoch und musste von den Beamten festgehalten werden. Er wehre sich dabei und schlug mit einem Stock in die Richtung der Polizisten. Außerdem versuchte er offenbar, einen der Beamten zu beißen. Mithilfe einer zweiten Streifenwagenbesatzung konnten die Polizisten den Mann dann überwältigen und in eine Fachklinik bringen. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige, ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.