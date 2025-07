Vorfall in Esslingen: Psychisch auffälliger Mann nach Randalen in Fachklinik eingewiesen

1 Die Polizei nahm den 25-Jährigen aufgrund seines anhaltenden psychischen Zustands in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 25-Jähriger hat in Esslingen randaliert und sich dabei verletzt. Wegen seines psychischen Zustands wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.











Link kopiert

Am Sonntagabend ist es in der Christian-Knayer-Straße in Berkheim (Esslingen) zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 25-jähriger Mann in der Wohnung einer Bekannten randaliert hat. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20.45 Uhr.

Zeugen sollen die Polizei alarmiert haben, nachdem der Mann während eines psychischen Ausnahmezustands sowohl die Wohnungseinrichtung beschädigte als auch sich selbst verletzte. Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, verließ der 25-Jährige die Wohnung und suchte Zuflucht in einem Nachbarhaus.

Beamte konnten den 25-Jährigen finden

Kurze Zeit später konnten Beamte den Mann in der Nähe finden. Aufgrund seines weiterhin instabilen psychischen Zustands nahmen sie ihn in Gewahrsam, heißt es in einer Mitteilung.

Der Rettungsdienst brachte den Mann zunächst zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er zur weiteren Betreuung in eine Fachklinik eingewiesen.