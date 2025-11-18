Vorfall in Esslingen: Offenbar im Rausch – aggressiver 28-Jähriger stört Rettungsdienst bei Einsatz

1 Die Polizei musste eingreifen, nachdem ein Rettungseinsatz behindert worden war. (Symbolfoto) Foto: imago images/onw-images

Unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln hat ein 28-Jähriger am Montag den Einsatz einer Rettungswagenbesatzung in der Fleischmannstraße in Esslingen behindert.











﻿ Ein 28-Jähriger hat am Montagabend in Esslingen offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln einen Rettungseinsatz gestört. Die Polizei musste eingreifen, teilt ein Sprecher mit.

Demnach wurden die Beamten gegen 18.30 Uhr in die Fleischmannstraße gerufen, weil der Mann aggressiv auftrat und so die Besatzung eines Rettungswagens bei der Arbeit behinderte.

Als die Beamten eintrafen, konnten sie den 28-Jährigen in der Nähe des Einsatzortes in einem Smart feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann augenscheinlich Alkohol und andere Betäubungsmittel konsumiert hatte, ein Test vor Ort ergab einen Wert von 0,9 Promille.

Der 28-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Als die Polizisten aber seinen Führerschein beschlagnahmen wollten, stellte sich heraus, dass er gar keinen besitzt. Er blickt deshalb gleich mehreren Anzeigen entgegen.