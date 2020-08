1 Der Tatverdächtige wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei über Nacht in Gewahrsam genommen.

Esslingen - In der Nacht zum Samstag sind in Esslingen-Zollberg, in der Neuffenstraße, an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten worden. Dies teilte die Polizei am Samstag mit. Gegen 01.00 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, wobei der Tatverdächtige von einem Zeugen zu Fuß verfolgt wurde und zunächst unerkannt entkommen konnte. Wenig später bei der Anzeigenaufnahme wurde der Mann durch mehrere Zeugen erkannt, als er am Tatort nochmals vorbeiging. Bei der Personenkontrolle verhielt sich der 21-jährige Mann aus Afghanistan unbeeindruckt, weshalb er zur Vermeidung von weiteren Sachbeschädigungen für die restliche Nacht in Gewahrsam genommen wurde. Wie hoch der Schaden an den beschädigten Fahrzeugen ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711 / 3990-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte und Zeugen, sich zu melden.