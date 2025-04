Vorfall in Esslingen: Mann schlägt bei Kontrolle am Bahnhofsplatz zu – 26-Jährige verletzt

Unfall in Wolfschlugen Radfahrerin fährt mit zwei Promille gegen Bewässerungsmaschine

In Wolfschlugen (Kreis Esslingen) ist am Freitagabend eine 60-Jährige mit ihrem Pedelec gegen eine landwirtschaftliche Bewässerungsanlage gefahren. Sie musste wegen ihrer Verletzungen behandelt und in eine Klinik gebracht werden.