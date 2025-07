Vorfall in Esslingen: Mann bedroht Jugendliche vor Supermarkt – Polizei stellt Messer sicher

1 Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann über Nacht in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Die Polizei hat am Mittwoch in Esslingen einen Mann festgenommen, der eine Gruppe Jugendlicher bedroht haben soll. Die Beamten stellten ein Messer bei dem Mann sicher.











 Ein 56 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in Esslingen eine Gruppe Jugendlicher massiv bedroht und ist daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz nach 18 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße.

Dort wurde der Mann von mehreren Jugendlichen auf den Zustand seines Hundes angesprochen. Der zunächst harmlose Hinweis entwickelte sich schnell zu einem lautstarken Streit, bei dem der Mann die Jugendlichen verbal bedrohte.

Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, war der Mann deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem führte er ein Taschenmesser bei sich, das von den Beamten sichergestellt wurde. Der Mann musste die Nacht in Esslingen in Polizeigewahrsam verbringen. Um seinen Hund kümmerte sich unterdessen die Tierrettung.