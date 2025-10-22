Vorfall in Esslingen: Jugendliche überfallen Seniorin – bei der Flucht fällt ein Schuss

1 Als die Unbekannten flüchteten, fiel ein Schuss aus der Waffen, die offenbar eine Schreckschusspistole war. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Zwei noch Unbekannte haben am Dienstagabend in Oberesslingen versucht, eine Seniorin auszurauben. Als sie um Hilfe rief, flohen die wohl jugendlichen Täter. Die Polizei sucht Zeugen.











﻿ Eine Seniorin ist am Dienstagabend in Esslingen von zwei Unbekannten überfallen worden. Nach Angaben der Polizei verwendeten sie dabei eine offenbare Schreckschusswaffe, aus der sie später einen Schuss abgaben.

Demnach hat sich der Vorfall gegen 19.45 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Kreuzstraße und der Haldenstraße ereignet. Zwei Unbekannte, offenbar Jugendliche, haben sich der Frau kurz vor der Brücke über den Hainbach in den Weg gestellt und unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe Geld verlangt. Als die Frau begann, um Hilfe zu rufen, flüchteten die Täterzu Fuß und ohne Beute in Richtung Kreuzstraße. Beim Weglaufen gaben sie einen Schuss aus der Waffe ab.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Nach bisherigem Kenntnisstand war das Duo der Seniorin schon vor dem Überfall gefolgt. Die Spur führte von einer Metzgerei in der Kreuzstraße über die Hirschlandstraße bis zum Tatort.

Beide Täter waren etwa 1,70 Meter groß, schlank und trugen Kapuzenpullover. Einer sprach Deutsch ohne Akzent. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder die mutmaßlichen Täter gesehen haben, oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 07 11 / 39 90 0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.