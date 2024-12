Vorfall in Esslingen: Jugendliche flüchten ohne zu zahlen aus Lokal und schlagen Mitarbeiter

Vorfall in Esslingen

1 Einer der Jugendlichen schlug einen Mitarbeiter des Restaurants ins Gesicht. (Symbolfoto) Foto: imago images/Rolf Poss

Die Polizei ermittelt gegen vier teils noch unbekannte Jugendliche, die am Dienstag aus einem Restaurant in Esslingen davonliefen, ohne für Essen und Getränke zu zahlen. Ein 14-Jähriger schlug dann einem Mitarbeiter ins Gesicht, der ihn zur Rede gestellt hatte.











Vier Jugendliche haben am Dienstag in Esslingen in einem Restaurant die Rechnung nicht bezahlt und sind weggelaufen. Als ein Mitarbeiter daraufhin einen 14-Jährigen aus der Gruppe festhielt, schlug dieser dem Mann ins Gesicht, berichtet die Polizei.

Die vier Jugendlichen verließen gegen 21 Uhr fluchtartig ein Restaurant in der Straße Oberer Metzgerbach, nachdem sie dort Speisen und Getränke verzehrt hatten. Ein Mitarbeiter des Lokals bemerkte dies und rannte der Gruppe hinterher. Er hielt einen 14-Jährigen fest, der dem 39-jährigen Angestellten daraufhin heftig mit der Faust ins Gesicht schlug. Zeugen alarmierten die Polizei. Der 39-Jährige musste nicht unmittelbar behandelt werden. Die Polizei übergab den 14-Jährigen an seine Eltern, nachdem die polizeilichen Maßnahmen vor Ort abgeschlossen waren, die Ermittlungen nach den der noch Unbekannten läuft.