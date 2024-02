Vorfall in Esslingen

1 Ein Unbekannter hat in Esslingen zwei Autos aufgebrochen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Thomas Rathay

Unbekannte haben in Esslingen zwei geparkte Autos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.











In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Esslingen zwei Autos aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein Geldbeutel und ein USB-Stick gestohlen.

Der erste Einbruch passierte zwischen 16 Uhr und 5.45 Uhr in der Danziger Straße, der zweite wurde um 7.50 Uhr in der Landhausstraße bemerkt. In beiden Fällen waren geparkte Pkw gewaltsam geöffnet worden.