Vorfall in Esslingen: Gästefans nach VfB-Spiel von 30-köpfiger Gruppe angegriffen – Zeugen gesucht

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Auf einem Parkplatz beim Bahnhof Oberesslingen sind am Dienstagabend vier junge Männer von einer größeren Gruppe angegriffen und verletzt. Zwei wurden danach im Krankenhaus behandelt.











﻿Nach dem Fußballspiel des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt in Bad Cannstatt kam es in Esslingen zu einem Angriff auf vier Fans der Gästemannschaft. Wie die Polizei berichtet, soll eine größere Gruppe die Männer auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße angegriffen und beraubt haben. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Den Angaben nach waren die Vier nach dem Spiel mit der S-Bahn nach Oberesslingen gefahren, wo sie ihr Auto zuvor auf einem Parkplatz abgestellt hatten. Als sie vor der Weiterfahrt gerade dabei waren, ihre Fankleidung abzulegen, sollen sie gegen 21.40 Uhr unvermittelt von einer Gruppe aus 30 bis 40 Männern angegriffen worden sein.

Zwei junge Männer krankenhausreif geschlagen

Nach Angaben der Polizei wurden zwei der vier Fans der Gästemannschaft im Alter zwischen 20 und 21 Jahren so schwer verletzt, dass sie in einer Klinik behandelt werden mussten. Demnach sollen die Angreifer einem der Vieren auch einen Fahrzeugschlüssel und einen Geldbeutel geraubt haben.

Die Angegriffenen flüchteten im Verlauf in ihr Fahrzeug, um weiteren Schlägen und Tritten zu entgehen. Daraufhin schlugen die Unbekannten eine Seitenscheibe des Autos ein und stahlen außerdem Kleidungsstücke und Fanartikel aus dem noch geöffneten Kofferraum des Autos.

Dann flüchteten die Angreifer in Richtung Bahnhof. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte bislang aber keine verdächtigen Personen ermitteln. Daher bitten die Beamten nun um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer: 0711 / 3 99 00 entgegen genommen.

Beschreibung der Täter – Polizei sucht Zeugen

Bei den Tätern soll es sich um 30 bis 40 Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren handeln. Alle waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Teilweise sollen sie vermummt gewesen sein und rote Mützen und Schals getragen haben.

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres waren in Esslingen zahlreiche Fußballfans aneinander geraten. Die Polizei sprach damals von „hunderten Beteiligten“ und zog rund um den Esslinger Bahnhof ein Großaufgebot zusammen.