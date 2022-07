1 Ein 16-Jähriger und sein mutmaßlicher Komplize sollen die Scheiben von mehreren Fahrzeugen in Esslingen eingeschlagen haben. (Symbolbild) Foto: dpa

Mehrere abgestellte Autos wurden in der Nacht auf Montag in Esslingen angegangen. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 16-Jährigen und einen mutmaßlichen Komplizen.















Zwei Personen sollen laut Polizeiangaben in der Nacht auf Montag in der Zeppelinstraße in Esslingen mehrere abgestellte Fahrzeuge beschädigt haben. Ein Zeuge hat gegen 2.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er einen Schlag gehört und daraufhin zwei Personen in einem abgestellten Auto entdeckt hatte. Als der Mann das Duo darauf ansprach, flüchteten sie in Richtung Innenstadt. Die Polizei konnte nach einer Fahndung einen 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Ermittlungen gegen 16-Jährigen dauern an

Die Beamten fanden in der Nähe des Wagens, in dem der Zeuge das Duo beobachtet hatte, zwei weitere Fahrzeuge mit eingeschlagenen Fensterscheiben. Ob aus den drei Autos etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest, teilte die Polizei mit. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 600 Euro. Die Ermittlungen gegen den 16-Jährigen sowie einen mutmaßlichen Komplizen dauern an.