Vorfall in Esslingen: Drogeriemarkt wegen Atembeschwerden geräumt

1 Die Polizei stellte sicher, dass keine gefährlichen Stoffe mehr in der Luft waren. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / /Karsten Schmalz

In Esslingen musste am Donnerstag ein Drogeriemarkt in der Stuttgarter Straße geräumt werden, weil mehrere Personen über Probleme beim Atmen klagten. Die Polizei ermittelt.











Ein beißender Geruch hat am Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in einem Drogeriemarkt in der Stuttgarter Straße in Esslingen ausgelöst. Kurz vor 17 Uhr meldete eine Mitarbeiterin den Polizeiangaben zufolge, dass mehrere Personen über Atemwegsbeschwerden klagten. Daraufhin wurde das Geschäft vorsorglich geräumt.

Messungen der Feuerwehr ergaben keine Hinweise auf gefährliche Stoffe. Da sich der Geruch schnell verflüchtigte, konnte der Markt kurze Zeit später wieder freigegeben werden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Unbekannter Pfefferspray versprüht haben. Eine Person meldete bis zum Abend leichte Verletzungen.