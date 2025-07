Vorfall in Esslingen: Brand durch Batterien – Sachschaden in Wohngebäude

1 Durch den Brand wurden die Hassfassade und eine Bank beschädigt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Einsatz-Report24

Defekte Batterien führten am Montagmittag in einem Wohngebäude in Esslingen zu einem Brand. Die Bewohner reagierten schnell, konnten einen höheren Sachschaden aber nicht vermeiden.











In einem Wohngebäude in der Esslinger Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Brand gekommen, der offenbar durch einen Defekt an Batterien ausgelöst wurde. Laut Polizeiangaben wurden die Bewohner gegen 13.45 Uhr durch einen lauten Knall in der Abstellkammer auf Batterien aufmerksam, die sich in einer Ladevorrichtung befanden. Die Bewohner brachten die brennenden Batterien sowie das Ladegerät auf den Balkon. Dort entzündeten sich die Geräte und verursachten einen Brand, bei dem auch die Hausfassade und eine Bank beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.