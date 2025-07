Vorfall in Esslingen: Betrunkener würgt und schlägt Passanten

Vorfall in Esslingen

1 Der Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein 41 Jahre alter Mann soll am Samstag zwei Passanten attackiert haben. Die Polizei konnte den Mann, der stark alkoholisiert war, schließlich festnehmen.











Link kopiert

Ein Betrunkener hat am Samstag zwei Passanten in Esslingen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, beleidigte und bedrohte der 41-Jährige die beiden Personen, als sie sich gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße begegneten.

Laut Angaben der Polizei wurde der Mann daraufhin auch handgreiflich – er soll einen der beiden Passanten gewürgt und dem anderen gegen den Kopf geschlagen haben. Alarmierte Polizeibeamte konnten den aggressiven Mann schließlich in Tatortnähe aufgreifen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Mann mit über zwei Promille unterwegs – Gewahrsam

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 41-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Nachdem er aber ankündigte diesem keine Folge zu leisten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen.