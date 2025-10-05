Vorfall in Esslingen: Betrunkener Autofahrer attackiert Beamte bei Kontrolle

1 In Esslingen widersetzt sich ein betrunkener Autofahrer einer Polizeikontrolle. Foto: picture alliance/dpa

Die Polizei erwischte am Sonntagmorgen in Esslingen einen 63-Jährigen, der betrunken mit dem Auto unterwegs war. Er wehrte sich heftig gegen eine Kontrolle. Das hat Folgen.











Ein 63-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Esslingen-Liebersbronn betrunken Auto gefahren und hat sich dann gegen polizeiliche Maßnahmen gewehrt. Gegen 0.30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte in der Neuen Straße ein Fahrzeug, das durch unsichere Fahrweise auffiel, und verfolgten es. Vor seinem Haus versuchte der 63-Jährige mehrfach einzuparken und prallte gegen die Wand seiner Garage. Dabei entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

63-Jähriger muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Nach Angaben der Polizei wurde deshalb eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann zeigte sich damit nicht einverstanden und leistete erheblichen Widerstand. Dabei wurden die eingesetzten Beamten leicht verletzt. Auch mit der Beschlagnahme seines Führerscheins war der Fahrer nicht einverstanden. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.