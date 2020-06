1 Der 21-Jährige schlug laut Polizei bei einem Auto die Fenster ein sowie die Außenspiegel. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Nach Angaben der Polizei hat ein 21-Jähriger am Samstag drei Fahrzeuge in der Esslinger Innenstadt beschädigt. Er musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Esslingen - Laut Polizei hat ein 21 -jähriger Mann am Samstag um 23.30 Uhr drei geparkte Fahrzeuge in der Esslinger Liebigstraße und Eisenbahnstraße beschädigt. Zwei Autos, an denen der Außenspiegel abgeschlagen wurde, waren laut Polizei in der Liebigstraße geparkt. Der Mann beschädigte das dritte Auto in der Eisenbahnstraße mit einem Holzbrett und schlug Fenster ein. Laut Polizei flüchtete der 21 -Jährige auf seinem Fahrrad. Die Beamten konnten ihn in der Hauptstraße / Wilhelmstraße antreffen. Er drohte den Beamten, weitere Straftaten zu begehen, deshalb blieb er für eine Nacht in Polizeigewahrsam.