1 Der Mann wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Am Sonntagabend hat ein 40 Jahre alter Mann in einer Tankstelle in Esslingen randaliert. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.















In der Ausnüchterungszelle endete der Abend für einen 40-Jährigen, der am Sonntagabend in einer Tankstelle in der Weilstraße randaliert hat. Gegen 19.25 Uhr war der Mann laut Polizeiangaben in die Tankstelle gekommen um Bier zu kaufen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde ihm dies vom Personal aber verweigert. Stattdessen bot man ihm eine kostenlose Wasserflasche an. Daraufhin geriet der 40-Jährige in Rage, schrie lautstark herum, beleidigte und bedrohte die Angestellten.

Nachdem er dann begann mit Gegenstände aus den Verkaufsregalen herumzuwerfen und damit drohte, die Tankstelle zu verwüsten, wurde er von den Mitarbeitern fixiert und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Er wurde nachfolgend in Gewahrsam genommen und musste nach richterlicher Anordnung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.