Vorfall in Esslingen: Aggressiver Radfahrer geht 19-Jährige an

1 Beinahe wäre es in der Esslinger Blumenstraße zur Kollision eines Autos mit einem Radfahrer gekommen. Foto: picture alliance/dpa

Eine Anzeige wegen Körperverletzung hat sich ein 68-Jähriger eingehandelt, weil er nach einem Beinahe-Unfall in der Blumenstraße in Esslingen aggressiv geworden ist.











Link kopiert

Viel hat offenbar nicht gefehlt: In der Blumenstraße in Esslingen wäre es am Montagnachmittag fast zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Laut Polizei wurde dieser nur verhindert, weil der 68-jährige Radfahrer kurz vorher von seinem Fahrrad sprang. Anschließend geriet er in einen Streit mit der Beifahrerin des Autos und wurde ihr gegenüber handgreiflich.

Radfahrer springt kurz vor Kollision in Esslingen vom Fahrrad

Gegen 16.50 Uhr am Montagnachmittag war eine 79-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Blumenstraße in Richtung Neckarstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße übersah sie den 68-jährigen Radfahrer, der von rechts aus Richtung Entengrabenstraße kam. Nur weil der Mann offenbar geistesgegenwärtig von seinem Rad sprang, konnte er eine Kollision verhindern. Bei seinem Sprung verletzte er sich nach Angaben der Polizei leicht, konnte aber vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden.

68-jähriger Radfahrer und 19-Jährige geraten in Esslingen in Streit

Nach dem Vorfall entspann sich laut Polizei jedoch ein Streit zwischen dem 68-Jährigen und der 19-jährigen Beifahrerin im Auto. In dem Zuge wurde der Mann handgreiflich und stieß die 19-Jährige, woraufhin eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen ihn aufgenommen wurde.