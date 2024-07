Vorfall in Esslingen: 31-Jähriger belästigt Personen in Fußgängerzone und Gaststätte

1 Die Polizei nahm den 31-Jährigen Verdächtigen fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Ein 31-Jähriger soll am Sonntag mehrere Personen in Esslingen belästigt haben. Zunächst zeigte er in einer Gaststätte am Bahnhof sein Gesäß, dann onanierte er in einer Fußgängerzone.











Link kopiert

Die Polizei hat am Sonntag in Esslingen einen 31-Jährigen in Gewahrsam genommen, der in einem Lokal am Bahnhof sein Gesäß entblößte uns später in der Fußgängerzone in der Nähe onanierte.

Nach Angaben eines Sprechers konnten die Beamten ihn kurz darauf in der Straße Am Kronenhof festnehmen. Er verbrachte die Nacht zum Montag in einer Zelle.