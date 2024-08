Vorfall in Esslingen: 18-Jähriger missachtet Anweisungen und verletzt zwei Polizisten

1 Bei seiner Festnahme verletzte der Mann zwei Polizisten leicht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Soeren Stache

Am Freitag hat ein 18-Jähriger in Esslingen Polizeibeamte bei einer Anzeigenaufnahme gestört. Später widersetzte er sich laut Angaben der Polizei mehrfach deren Anweisungen. Schließlich wehrte er sich heftig und verletzte zwei Beamte.











Ein 18-Jähriger soll am Freitagabend zwei Polizisten in Esslingen leicht verletzt haben. Zuvor störte er offenbar eine Anzeigenaufnahme, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Der Mann fiel gegen 23.15 Uhr in der Flandernstraße auf, weil er in Begleitung einer weiteren Person die Einsatzmaßnahmen der Polizei lautstark kommentierte, so der Bericht. Die Polizei nahm dort eine Anzeige wegen Bedrohung auf. Die Beamten wiesen den Mann mehrfach an, dies zu unterlassen und weiterzugehen, woraufhin der 18-Jährige sich nach Angaben der Polizei „demonstrativ auf den Gehweg setzte“.

18-Jähriger wehrt sich heftig

Die Beamten sprachen dann einen Platzverweis aus und wollten diesen durchsetzen, nachdem der Mann diesem wiederum nicht nachgekommen war. Als er auf die gegenüberliegende Straßenseite gebracht werden sollte, soll der 18-Jährige sich erheblich gewehrt und dadurch zwei Polizisten leicht verletzt haben. Daher wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen, um die Situation vor Ort zu beruhigen, so die Angaben der Polizei.