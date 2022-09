Vorfall in Ditzingen

1 Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: IMAGO

Die Polizei sucht eine Frau, die am Donnerstagabend in Ditzingen mit ihren drei Hunden spazieren gewesen ist. Einer der Vierbeiner hat die Joggerin gebissen.















Eine 29-jährige Joggerin ist am Donnerstag gegen 19.45 Uhr auf den Feldwegen in der Verlängerung der Siemensstraße in Ditzingen von einem Hund verletzt worden. Eine unbekannte Hundehalterin war offenbar mit drei Tieren, einem großen und zwei kleineren, spazieren. Einer der beiden kleineren Hunde soll auf den Namen „Balu“ gehört haben.

Der Hund hat die Joggerin beim Vorbeilaufen angesprungen

Bei dem großen Hund soll es sich augenscheinlich um einen Wolfshund oder Schäferhund gehandelt haben. Dieser sei angeleint gewesen und soll die 29-Jährige beim Vorbeilaufen angesprungen und im Bereich des Oberkörpers gebissen haben. Die Hundehalterin habe sich noch nach dem Wohlbefinden der 29-Jährigen erkundigt, bevor beide, ohne die Personalien auszutauschen, weiterliefen, so die Information der Polizei.

Sie sucht jetzt Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Ludwigsburg, unter der Telefonnummer 0 71 41 /189, zu melden.