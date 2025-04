Vorfall in der Stuttgarter Innenstadt: Tat auf offener Straße – Polizei sucht weiter Vergewaltiger einer 15-Jährigen

Vorfall in der Stuttgarter Innenstadt

1 In der Kirchstraße nahe der Stiftskirche soll sich die Tat ereignet haben – zwar nachts, aber an einer Stelle der Stadt, die selten ganz menschenleer ist. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Meldung über die Vergewaltigung einer Jugendlichen am 1. April auf offener Straße in der Stuttgarter Innenstadt hat für Entsetzen gesorgt – und erst einmal viele Fragen offen gelassen. Die Polizei setzt ein Puzzle zusammen.











Ein Vorfall in der Nacht auf den 1. April hat viele Menschen in Stuttgart bewegt. Laut Polizei ist da ein 15 Jahre altes Mädchen in der Innenstadt auf offener Straße vergewaltigt worden. Zwar nachts um 1 Uhr, allerdings im Bereich der Stiftskirche, wo normalerweise auch zu dieser Zeit noch Menschen unterwegs sind. Offen geblieben waren zu Beginn der Ermittlungen zahlreiche Fragen.