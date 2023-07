Vorfall in der Schweiz

1 Blitze sind elektrische Entladungen (Archivfoto). Foto: IMAGO/ingimage/ via imago-images.de

Bei der Feldarbeit werden zwei Menschen in der Schweiz vom Blitz getroffen – doch das war es noch nicht. Ein zweiter Blitz trifft zwei Retter – den Piloten des Rettungshubschraubers sowie einen Polizisten.















Ein Mann und ein Teenager sind bei der Feldarbeit in der Schweiz vom Blitz getroffen und verletzt worden. Bei der Rettungsaktion am Freitag in Ménières im Kanton Freiburg schlug nach Angaben der Polizei ein zweiter Blitz ein und traf den Piloten des herbeigerufenen Rettungshubschraubers sowie einen Polizisten.

Auch zwei Retter vom Blitz getroffen

Die beiden blieben aber unverletzt. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 51-Jährigen und einen 16-Jährigen. Sie wurden anschließend nicht mit dem Hubschrauber, sondern mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Ménières liegt gut 50 Kilometer südwestlich von Bern.