Vorfall in der Nähe des Rottenburger Bahnhofs: Nackter im Gleisbereich bedroht und attackiert Polizisten

Zeugen melden am Dienstagmorgen einen Mann, der im Bereich des Rottenburger Bahnhofs herumschreit. Als die Polizei eintrifft, stellen sie einen 27-Jährigen fest, der mittlerweile nackt im Gleisbereich steht – dann eskaliert die Situation.











Ein 27 Jahre alter Mann soll sich am Dienstagmorgen in der Nähe des Bahnhofs in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) zunächst nackt und schreiend in den Gleisbereich haben und danach Einsatzkräfte bedroht und attackiert haben.

Wie die Polizei berichtet, meldeten Zeugen gegen 9.50 Uhr, dass eine Person in der Nähe der Bahngleise zwischen Rottenburg und Tübingen herumschreien würde. Als eine Streife der Landespolizei am Ort des Geschehens eintraf, entdeckten die Polizisten einen 27-Jährigen, der sich inzwischen unbekleidet in den Gleisbereich nahe des Bahnhofs Rottenburg begeben hatte. Gegenüber den Einsatzkräften sei der Mann von Beginn an aggressiv aufgetreten und habe die Beamtinnen und Beamten mehrfach bedroht. Die Polizisten brachten ihn schließlich zu Boden und fesselten ihn. Dagegen widersetzte sich der 27-Jährige massiv und versuchte außerdem, an die Dienstwaffe eines Beamten zu gelangen. Dies konnten die Einsatzkräfte allerdings verhindern.

Bei dem Vorfall wurde ein Beamter leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Der Beschuldigte wurde auf die nächstgelegene Dienststelle gebracht und anschließend aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingeliefert. Gegen den 27-Jährigen ermittelt die Bundespolizei nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Bedrohung.