1 Ein betrunkener Mann hat mit seinem Auto Kreise vor dem Polizeirevier gedreht. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Ein 47-Jähriger fährt mit Alkoholeinfluss Auto und dreht Kreise in der Esslinger Schelztorstraße. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam.

Esslingen - Am frühen Donnerstagmorgen um 0.50 Uhr hat sich laut Polizei ein Vorfall in der Esslinger Schelztorstraße ereignet, bei dem ein alkoholisierter 47-Jähriger mit seinem Auto im Kreis gefahren ist. Die Beamten wurden auf den Fahrer des Opel Astra aufmerksam, als dieser mehrfach mit quietschenden Reifen Runden um die Verkehrsinsel direkt vor dem Polizeirevier drehte. Er fuhr zunächst wieder davon. Wenig später tauchte der Fahrer wieder auf, drehte erneut Kreise um die Verkehrsinsel und fuhr weiter in Richtung Schelztorstraße / Berliner Straße, wo er an der Grün zeigenden Ampel zunächst anhielt und wartete. Polizeibeamten kontrollierten ihn dort. Bei der Kontrolle gab der Fahrer jedoch Gas und fuhr über eine rote Ampel nach rechts in die Schelztorstraße. Die Beamten konnten ihn nach wenigen Metern anhalten und kontrollieren. Eine Alkoholkontrolle ergab 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde noch am Kontrollort beschlagnahmt und das Auto abgeschleppt. Der 47-Jährige kündigte an, wieder seine Runden vor dem Revier drehen zu wollen. Auf richterliche Anordnung wurde er in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Gegen ihn wird Strafanzeige gestellt.